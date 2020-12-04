Alemão, Espanhol, Francês, Série B... Veja onde assistir os jogos desta sexta-feira

Crédito: Divulgação / Site oficial do Athletic Bilbao

Nesta sexta-feira (04), se iniciam as rodadas de alguns dos mais importantes campeonatos nacionais da Europa, por isso o LANCE! reúne os principais jogos para você saber onde assistir cada um deles. Em destaque o clássico de Berlim, entre Hertha BSC e Union Berlim, que acontece às 16h30 (de Brasília), pela décima rodada da Bundesliga. O Athletic Bilbao recebe o Celta de Vigo às 17h, pela 12ª rodada da La Liga e prometem jogo duro, evitando se aproximarem da zona de rebaixamento.

Veja a classificação da Liga dos Campeões e simule os jogos da última rodada

Pelo Campeonato Francês, o Olympique de Marseille visita o Nimes, às 17h (de Brasília) e ao longo do dia, acontecem alguns jogos da Série B, como Oeste e Guarani às 16h, Vitória e Confiança às 19h15 e Ponte Preta e Paraná às 21h. Além de também acontecer uma partida da segunda divisão do Campeonato Inglês, a Championship.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

14h30 - Barnsley x BounermouthChampionshipOnde assistir: ESPN

16h - Oeste x GuaraniBrasileirão Série BOnde assistir: SporTV (menos Barueri) e Premiere

16h30 - Hertha Berlin x Union BerlinBundesligaOnde assistir: One Football App

17h - Athletic Bilbao x Celta de VigoLa LigaOnde assistir: Fox Premium

17h - Nimes x Olympique de MarseilleLigue 1Onde assistir: One Football App

17h - Athletic Bilbao x Celta de VigoLa LigaOnde assistir: Fox Premium

19h15- Vitória x ConfiançaBrasileirão Série BOnde assistir: SporTV (menos Bahia) e Premiere