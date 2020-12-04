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Alemão, Espanhol, Francês, Série B... Veja onde assistir os jogos desta sexta-feira

Início do final de semana terá o começo das rodadas das principais ligas europeias, como a alemã, espanhola, francesa e holandesa. Confira onde assistir aos duelos desta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 03:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: Divulgação / Site oficial do Athletic Bilbao
Nesta sexta-feira (04), se iniciam as rodadas de alguns dos mais importantes campeonatos nacionais da Europa, por isso o LANCE! reúne os principais jogos para você saber onde assistir cada um deles. Em destaque o clássico de Berlim, entre Hertha BSC e Union Berlim, que acontece às 16h30 (de Brasília), pela décima rodada da Bundesliga. O Athletic Bilbao recebe o Celta de Vigo às 17h, pela 12ª rodada da La Liga e prometem jogo duro, evitando se aproximarem da zona de rebaixamento.
Veja a classificação da Liga dos Campeões e simule os jogos da última rodada
Pelo Campeonato Francês, o Olympique de Marseille visita o Nimes, às 17h (de Brasília) e ao longo do dia, acontecem alguns jogos da Série B, como Oeste e Guarani às 16h, Vitória e Confiança às 19h15 e Ponte Preta e Paraná às 21h. Além de também acontecer uma partida da segunda divisão do Campeonato Inglês, a Championship.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Barnsley x BounermouthChampionshipOnde assistir: ESPN
16h - Oeste x GuaraniBrasileirão Série BOnde assistir: SporTV (menos Barueri) e Premiere
16h30 - Hertha Berlin x Union BerlinBundesligaOnde assistir: One Football App
17h - Athletic Bilbao x Celta de VigoLa LigaOnde assistir: Fox Premium
17h - Nimes x Olympique de MarseilleLigue 1Onde assistir: One Football App
17h - Athletic Bilbao x Celta de VigoLa LigaOnde assistir: Fox Premium
19h15- Vitória x ConfiançaBrasileirão Série BOnde assistir: SporTV (menos Bahia) e Premiere
21h30- Ponte Preta x ParanáBrasileirão Série BOnde assistir: SporTV (menos Campinas) e Premiere

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