Alemão, do Ararat-Armenia, entra na seleção da semana do Campeonato Armênio: 'Início incrível'

Crédito: Alemão está se destacando na Armênia (Divulgaão/Ararat-Armenia

Um dos destaques na vitória do Ararat-Armenia no clássico local contra o Ararat Erevan, o lateral-esquerdo Alemão marcou presença na seleção da semana da Armenian Premier League. Com os três pontos, a equipe do brasileiro disparou na liderança do campeonato, com 25 pontos, e segue sem perder na temporada.Alemão celebra o ótimo início e afirma que está em seu melhor momento. Titular absoluto, o defensor entrou em campo em nove das dez partidas disputadas até o momento.

– Tem sido um início de temporada incrível. Ver o trabalho sendo reconhecido com essas premiações individuais, é muito gratificante. A nível individual, nunca me senti tão bem fisicamente. Isso tem ajudado muito no meu desempenho – comemorou Alemão, que está em sua segunda temporada no futebol armênio.

O lateral espera que a equipe possa manter o ritmo até o final e afirma que a equipe está focada para conquistar o título da liga e garantir uma vaga nos playoffs da Champions League.