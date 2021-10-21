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Alemão, do Ararat-Armenia, entra na seleção da semana do Campeonato Armênio: 'Início incrível'

Defensor brasileiro foi um dos destaques na vitória sobre o Ararat Erevan por 3 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 13:36

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:36

Crédito: Alemão está se destacando na Armênia (Divulgaão/Ararat-Armenia
Um dos destaques na vitória do Ararat-Armenia no clássico local contra o Ararat Erevan, o lateral-esquerdo Alemão marcou presença na seleção da semana da Armenian Premier League. Com os três pontos, a equipe do brasileiro disparou na liderança do campeonato, com 25 pontos, e segue sem perder na temporada.Alemão celebra o ótimo início e afirma que está em seu melhor momento. Titular absoluto, o defensor entrou em campo em nove das dez partidas disputadas até o momento.
– Tem sido um início de temporada incrível. Ver o trabalho sendo reconhecido com essas premiações individuais, é muito gratificante. A nível individual, nunca me senti tão bem fisicamente. Isso tem ajudado muito no meu desempenho – comemorou Alemão, que está em sua segunda temporada no futebol armênio.
O lateral espera que a equipe possa manter o ritmo até o final e afirma que a equipe está focada para conquistar o título da liga e garantir uma vaga nos playoffs da Champions League.
– Temos que continuar trabalhando forte e mantendo a união que se criou essa temporada, que os resultados com certeza serão ainda melhores. Estamos focados para ser campeões e irmos para a Champions League na próxima temporada – afirmou.

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