Alemanha x Romênia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Crédito: ODD ANDERSEN / AFP

A Alemanha recebe a Romênia nesta sexta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Hansi-Flick vive um ótimo momento após três vitórias seguidas e busca dar um passo importante rumo à classificação direta ao Mundial do Qatar.Focados

- Todos os jogadores estão saudáveis e em forma. Estamos muito satisfeitos. Gostamos particularmente do treino da última quarta-feira. Foi muito intenso, focado e muito bom em termos de qualidade. É importante jogar em Hamburgo, vencer e mostrar um grande desempenho - avaliou Hansi-Flick, técnico da Alemanha.

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Grupo J

A Alemanha lidera o Grupo J com 15 pontos conquistados em seis partidas disputadas, enquanto a Romênia ocupa a 3ª posição com 10 pontos. A vitória da equipe de Hansi-Flick dará uma enorme margem de diferença entre as seleções e afasta uma possível zebra na classificação.

FICHA TÉCNICA:Alemanha x Romênia

Data e horário: 8/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)Onde assistir: Space

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALEMANHA (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger e Kehrer; Kimmich e Goretzka; Havertz, Wirtz e Sane; Werner

Desfalques: Nenhum

ROMÊNIA (Técnico: Mirel Rădoi)Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu e Bancu; Stanciu e Marin; Hagi, Cicaldau e Maxim; Keseru