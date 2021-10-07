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Alemanha x Romênia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Equipe de Hansi-Flick lidera o Grupo J, mas precisa vencer para dar um passo importante em busca da conquista de uma vaga direta para o Mundial do Qatar...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 11:34
Crédito: ODD ANDERSEN / AFP
A Alemanha recebe a Romênia nesta sexta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Hansi-Flick vive um ótimo momento após três vitórias seguidas e busca dar um passo importante rumo à classificação direta ao Mundial do Qatar.Focados
- Todos os jogadores estão saudáveis e em forma. Estamos muito satisfeitos. Gostamos particularmente do treino da última quarta-feira. Foi muito intenso, focado e muito bom em termos de qualidade. É importante jogar em Hamburgo, vencer e mostrar um grande desempenho - avaliou Hansi-Flick, técnico da Alemanha.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Grupo J
A Alemanha lidera o Grupo J com 15 pontos conquistados em seis partidas disputadas, enquanto a Romênia ocupa a 3ª posição com 10 pontos. A vitória da equipe de Hansi-Flick dará uma enorme margem de diferença entre as seleções e afasta uma possível zebra na classificação.
FICHA TÉCNICA:Alemanha x Romênia
Data e horário: 8/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)Onde assistir: Space
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALEMANHA (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger e Kehrer; Kimmich e Goretzka; Havertz, Wirtz e Sane; Werner
Desfalques: Nenhum
ROMÊNIA (Técnico: Mirel Rădoi)Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu e Bancu; Stanciu e Marin; Hagi, Cicaldau e Maxim; Keseru
Desfalques: Dragos Nedelcu (suspenso)

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