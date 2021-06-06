Alemanha x Letônia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Alemanha encara a Letônia nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no último amistoso da equipe antes do início da Eurocopa. A equipe de Joachim Low atuou diante da Dinamarca na última quarta-feira, mas ficou no empate por 1 a 1.Indefinição
- Ainda há algumas questões sobre a escalação. Nós não queremos arriscar nenhuma lesão. Alguém que pense que jogar com três zagueiros é uma variante mais defensiva está errado. Vamos lidar com a França na próxima semana. Não seria certo jogar com a Letônia como faremos com a França - disse Low.
Grupo da morte
A Alemanha inicia sua trajetória na Eurocopa diante da França no próximo dia 15 de junho. Após encarar a atual campeã do mundo, o time de Joachim Low enfrenta Portugal, atual campeão da Europa. A equipe fecha o torneio contra a Hungria, que conseguiu acesso à primeira divisão da Liga das Nações.
FICHA TÉCNICA:Alemanha x Letônia
Data e horário: 7/6/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Esprit Arena, em Dusseldorf (ALE)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALEMANHA (Técnico: Joachim Low)Neuer; Sule, Rudiger, Hummels e Gunter; Neuhaus, Kimmich e Gundogan; Havertz, Muller e Werner
Desfalques: Toni Kroos, Leon Goretzka e Jamal Musiala (machucados)
LETÔNIA (Técnico: Dainis Kazakevičs)Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Oss e Jurkovskis; Emsis e Zjuzins; Kamess, Ikaunieks e Ciganiks; Uldrikis
Desfalques: Pavels Steinbors, Kristers Tobers e Daniels Ontuzans (não inclusos)