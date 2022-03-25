  • Alemanha x Israel: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional
Alemanha x Israel: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

Classificados para a Copa do Mundo, alemães aproveitam a Data-Fifa para entrosar a equipe no caminho rumo ao pentacampeonato mundial. Jogo acontece em Sinsheim...
LanceNet

25 mar 2022 às 17:05

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:05

A bola vai rolar para mais um amistoso internacional no Velho Continente. Neste sábado, a seleção da Alemanha, tetracampeã mundial, encara a equipe nacional de Israel. O jogo acontece na PreZero Arena, na cidade de Sinsheim, às 16h45 (de Brasília).ALEMANHAClassificada para a Copa do Mundo, a Alemanha aproveita a Data-Fifa para seguir em preparação para o Mundial, que acontece entre novembro e dezembro deste ano. Sem a necessidade de disputar a repescagem, os germânicos tentam ganhar entrosamento para lutar pelo pentacampeonato.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
ISRAELApesar da boa campanha nas Eliminatórias Europeias, a seleção israelense não conseguiu vaga sequer na repescagem. No Grupo F, a equipe terminou com 16 pontos, atrás de Dinamarca e Escócia. O destaque do time foi o atacante Eran Zahavi, alvo do Botafogo, com oito gols, mas que não foi convocado desta vez.
+ Equador e Uruguai se garantem na Copa do Mundo: veja os países já classificadosFICHA TÉCNICA
Espanha x AlbâniaAmistoso internacional​Data e horário: 26/03/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)Assistentes: Stefano Alassio (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)Transmissão: Space e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ALEMANHA (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Henrichs, Rüdiger, Ginter e Raum; Neuhaus, Gündogan; Draxler, Musiala, e Sané; Timo Werner.
ISRAEL (Técnico: Gadi Brumer)Marciano; Dgani, Bitton e Menahem; Dasa, Avraham, Peretz, Davidzada; Natkho (David), Solomon e Dabbur.
Crédito: Espanha ficou em primeiro lugar no Grupo J das Eliminatórias Europeias

