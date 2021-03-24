Alemanha x Islândia: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP

Nesta quinta-feira, a Seleção Alemã recebe, na MSV-Arena, em Duisburg, a Seleção Islandesa, em partida válida pela 1ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terá início às 16:45h (de Brasília).

Veja a tabela das Eliminatórias EuropeiasApós ser eliminada da UEFA Nations League de 2020 em uma goleada de 6 a 0 para a Espanha, a Alemanha chega nas eliminatórias naquele que deve ser o caminho para as últimas partidas de Joachim Low na Seleção, visto que o treinador deve sair após a Copa de 2022.

- Queremos mostrar-nos de forma positiva aos adeptos e espectadores em casa com bons jogos e bons resultados. Espero jogar tudo pela balança e mostrar que somos uma equipa apaixonada e que luta - disse Joachim Low, treinador da Alemanha.

Surpresa na Copa do Mundo de 2018 e sensação na Eurocopa de 2016, a Islândia quer repetir o feito em 2022, mas enfrentou muitas dificuldades na última edição da UEFA Nations League, sendo rebaixada sem somar pontos no Grupo 2 da 'League A'.

- Temos que começar a competição com bons jogos, bons resultados e mostrar-nos positivos para com os adeptos depois de termos saído do ano com uma grande desilusão em Novembro. Espero uma resposta. Temos que jogar tudo o que é necessário. Também temos que mostrar na luta e na corrida que somos uma equipe apaixonada e que progredimos - disse Low.FICHA TÉCNICAALEMANHA X ISLÂNDIA - Eliminatórias da Europa, Grupo J - 1ª rodada

Data e horário: 25/03/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: MSV-Arena, em Duisburg (ALE)Árbitro: Srdjan JovanovićAssistentes: Uroš Stojković e Milan MihajlovićOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports

ALEMANHA (Treinador: Joachim Low)Neuer; Ginter, Sule, Rudiger e Philipp Max; Gundogan, Goretzka e Kroos; Gnabry, Sané e Werner.