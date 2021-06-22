Alemanha x Hungria: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: MATTHIAS SCHRADER, LASZLO BALOGH / POOL / AFP

Chegou a hora da última rodada do Grupo F da Eurocopa. Nesta quarta-feira, Alemanha e Hungria se enfrentam na Allianz Arena, na cidade de Munique, no país germânico, para definir a chave da morte. O jogo será realizado às16h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaALEMANHAJoachim Löw, que vive seus últimos dias à frente da seleção alemã, disse que o time da Hungria é perigoso e que sua equipe não terá vida fácil nesta quarta-feira.

- Tivemos um grande ritmo e conseguimos movimentar bem a bola contra Portugal. O próximo jogo será mais difícil se a Hungria defender com oito ou nove jogadores e tentar jogar no contra-ataque. Eles mostraram como podem ser perigosos. Espero que joguemos com ritmo, embora o espaço seja apertado, e que, ao mesmo tempo, encontremos um meio-termo feliz entre os dois. Precisamos ser pacientes - disse Löw.

HUNGRIAAntes da partida, o técnico Marco Rossi falou das chances da sua equipe. O treinador afirmou que precisa manter os pés no chão, mas confia em uma vitória sobre a Alemanha.

- Uma vez que estamos aqui no parque de diversões, também queremos brincar. Queremos ter um bom desempenho, mas também devemos manter os pés no chão. Esperamos trazer o melhor jogo conosco para Munique - disse Rossi.

+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da ItáliaFICHA TÉCNICA

Alemanha x HungriaEurocopa - Grupo F - Rodada 3

Data e horário: 23/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)Transmissão: SporTV 3

ALEMANHA (Técnico: Joachim Löw)Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos e Gosens; Sané, Gnabry e Havertz.