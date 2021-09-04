Alemanha x Armênia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem confronto de líder e vice-líder no Grupo J. A Alemanha enfrenta a Armênia, em casa, na Mercedes-Benz Arena, na cidade de Stuttgart. O jogo acontece às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
ALEMANHACom nove pontos em quatro jogos disputados, a Alemanha ocupa a segunda posição do Grupo J. Na última rodada, na estreia de Hansi Flick no comando da Die Mannschaft, os germânicos bateram a seleção de Liechtenstein por 2 a 0, fora de casa.
ARMÊNIALíder e invicta no Grupo J, a Armênia perdeu os 100% de aproveitamento na última rodada. Em partida fora de casa, contra a Macedônia do Norte, a equipe de Joaquín Caparrós ficou no 0 a 0 pela quarta rodada da competição.
FICHA TÉCNICA
Alemanha x ArmêniaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo J - 5ª RodadaData e horário: 05/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)Árbitro: William Collum (ESC)Assistentes: Francis Connor (ESC) e David McGeachie (ESC)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ALEMANHA (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Baku, Süle, Rüdiger e Gosens; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Kai Havertz e Sané; Timo Werner.
ARMÊNIA (Técnico: Joaquín Caparrós)Yurchenko; Hambardzumyan, Calisir, Voskanyan e Hovhannisyan; Udo, Grigoryan e Bichakhchyan; Barseghyan, Adamyan e Mkhitaryan.