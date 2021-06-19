Alemanha vira, vence a primeira na Euro e complica vida de Portugal

Após começar perdendo, a Alemanha virou para cima de Portugal e conquistou uma grande vitória por 4 a 2 pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa. O time de Fernando Santos saiu na frente com Cristiano Ronaldo, mas a equipe de Low, comandada por Gosens dentro de campo, fez excelente partida e construiu ótimo resultado em busca da classificação para as oitavas de final.NO CONTRA-ATAQUEA Alemanha começou a partida com mais posse de bola e intensidade e aos nove minutos chegou pela primeira vez com perigo com Havertz recebendo passe na entrada da área e finalizando para defesa de Rui Patrício. No entanto, Portugal foi quem saiu na frente após rápido contra-ataque com Bernardo Silva lançando Diogo Jota na área e o atacante tocando para Cristiano Ronaldo marcar seu 3º gol na Euro.
SÓ VALE GOL CONTRA?Após muita pressão, Gosens recebeu uma virada de jogo aos 34 minutos e o lateral esquerdo cruzou para Rúben Dias desviar contra a própria meta. No ataque seguinte, Kimmich aproveitou sobra de bola pelo lado direito da área e cruzou para Raphael Guerreiro marcar outro gol contra e o da virada do time de Joachim Low. Nos acréscimos, Gnabry quase ampliou ao fazer jogada individual e finalizar para grande defesa do goleiro português.
NOME DO JOGONa volta do intervalo, a Alemanha seguiu no comando da partida e aumentou o placar logo aos cinco minutos após linda jogada coletiva em que Gosens recebeu passe pelo lado esquerdo e cruzou para Havertz completar para o gol. Aos 15, Kimmich avançou pelo lado direito, fez um cruzamento na cabeça do lateral esquerdo para fazer o 4 a 1.
TENTATIVA DE REAÇÃOFernando Santos e Joachim Low mexeram em seus times e Portugal diminuiu o marcador aos 22 minutos após Cristiano Ronaldo aproveitar cobrança de falta e escorar para Diogo Jota balançar as redes. Aos 33, Renato Sanches recebeu passe após escanteio curto e mandou uma bomba na trave de Neuer.