futebol

Alemanha vence a Romênia de virada e mantém liderança nas Eliminatórias

Com gols de Gnabry e Muller no segundo tempo, alemães conseguiram virada contra a Romênia em vitória por 2 a 1#...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 17:38

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:38

Crédito: JOHN MACDOUGALL / AFP
Nesta sexta-feira, a Alemanha enfrentou dificuldades em seu confronto contra a Romênia, mas deixou o campo com mais três pontos em sua conta. A vitória por 2 a 1 com gols de Gnabry e Muller manteve os alemães na primeira colocação de seu grupo.Veja a tabela das Eliminatórias
ABRIU O PLACARJá no início da partida, a Alemanha parecia ganhar uma grande chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas o lance foi anulado pelo VAR. Na sequência, a Romênia marcou o seu gol aos nove minutos de jogo com Ianis Hagi.
PRESSÃOApós sofrer o gol, a Alemanha foi ao ataque para pressionar a Romênia, mas não conseguiu marcar na primeira etapa. Com 80% da posse de bola, os alemães finalizaram oito vezes contra os seus adversários, mas pararam no goleiro Florin Nita.
EMPATENo início da segunda etapa, a grande pressão aplicada pelos alemães durante o primeiro tempo finalmente surtiu efeito. Com sete minutos de bola rolando na parte final do confronto, a Alemanha marcou o gol de empate com Serge Gnabry.
VIRADAA Alemanha precisou trabalhar para conseguir a sua virada contra os romenos, mas o gol saiu perto do fim do confronto. Aos 36 minutos do segundo tempo, Leon Goretzka encontrou assistência para Thomas Muller, que colocou os alemães na frente do placar.
SEQUÊNCIAA Alemanha enfrenta a Macedônia do Norte nesta segunda-feira, às 15:45h (de Brasília). A Romênia entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário, quando enfrenta a Armênia.

