Alemanha perde para a Macedônia do Norte em casa nas Eliminatórias

Depois de duas vitórias no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Alemanha sofreu sua primeira derrota. Nesta quarta-feira, a tetracampeã mundial recebeu a Macedônia do Norte e perdeu por 2 a 1 na MSV-Arena. Pandev e Elmas marcaram para os visitantes. De pênalti, Gündogan fez para os germânicos.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022VETERANOO primeiro tempo foi equilibrado e a Alemanha até teve a chance de abrir o placar com Goretzka, que acertou a trave no início. Mas quem balançou as redes na etapa inicial foi o veterano Goran Pandev, de 37 anos. Nos acréscimos, Bardhi recebeu cruzamento da esquerda e mandou para o meio da área. O camisa 10 só escorou para o gol de Ter Stegen.
TUDO IGUALNa etapa final, a Alemanha partiu para cima da Macedônia do Norte e empatou com o meio-campista Gündogan em cobrança de pênalti. Sané foi derrubado por Alioski e o jogador do Manchester City deixou tudo igual em bela cobrança aos 18 minutos.
NO FINALZINHOQuando o empate parecia definitivo, a Macedônia do Norte surpreendeu e voltou à frente do placar aos 40 minutos do segundo tempo. Ademi encarou a marcação de Rüdiger dentro da área, limpou o defensor, e entregou para Elmas. O camisa 21 bateu de primeira e decretou a vitória.
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SEQUÊNCIAAs Eliminatórias agora sofrem uma pausa para a Eurocopa e retornam somente no segundo semestre. Na próxima rodada, a Alemanha encara a seleção de Liechtenstein e a Macedônia do Norte pega a Armênia. Os duelo acontecem no dia 2 de setembro.