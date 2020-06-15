Alemanha: Kaiserslautern, hoje na Terceirona, irá decretar falência

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De acordo com a revista alemã 'Kicker', o Kaiserslautern, um dos mais tradicionais e vencedores clubes da Alemanha, deverá pedir nesta segunda-feira na Justiça, o seu pedido de falência. De acordo com a revista, os dirigentes alegarão que a interrupção dos jogos por causa da pandemia e a falta de receitas da bilheteria minaram por vez a situação desesperadora das finanças do clube. Vale citar que o Kaiserslautern tem uma dívida de 24 milhões de euros e ainda terá de pagar a licença de 15 milhões de euros para poder se inscrever para a disputa do Campeonato Alemão (o time no momento está na Terceirona).

Problemas antigos

A crise do Kaiserslautern não é recente. O clube esteve à beira da falência no início deste século e escapou ao vender o seu estádio (Fritz Walter). Caiu de divisão em 2006, retornou em 2009, mas desde a queda em 2011, jamais se recuperou. Nesta temporada, na Terceirona, perdeu 12 pontos por causa do atraso no pagamento das dívidas.

História rica