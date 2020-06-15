Alemanha: Kaiserslautern, hoje na Terceirona, irá decretar falência

De acordo com a revista alemã 'Kicker', o Kaiserslautern, um dos mais tradicionais e vencedores clubes da Alemanha, deverá pedir nesta segunda-feira na Justiça, o seu pedido de falência. De acordo com a revista, os dirigentes alegarão que a interrupção dos jogos por causa da pandemia e a falta de receitas da bilheteria minaram por vez a situação desesperadora das finanças do clube. Vale citar que o Kaiserslautern tem uma dívida de 24 milhões de euros e ainda terá de pagar a licença de 15 milhões de euros para poder se inscrever para a disputa do Campeonato Alemão (o time no momento está na Terceirona).
Problemas antigos
A crise do Kaiserslautern não é recente. O clube esteve à beira da falência no início deste século e escapou ao vender o seu estádio (Fritz Walter). Caiu de divisão em 2006, retornou em 2009, mas desde a queda em 2011, jamais se recuperou. Nesta temporada, na Terceirona, perdeu 12 pontos por causa do atraso no pagamento das dívidas.
História rica
O Kaiserslautern é muito relevante. Fundado em 1900, ganhou o campeonato alemão quatro vezes: 1951, 1953, 1991 e 1998; também conquistou a Copa da Alemanha em 1989/90 e 1995/96. Fritz Walter, o grande cérebro da Alemanha no título da Copa do Mundo de 1954, jogou toda a sua carreira no Kaisers. Outros astros que defenderam a equipe: Ballack, Brehme, Klose e o francês campeão do mundo em 1998, Djorkaeff.E MAIS:DIÁRIO L! DA COPA DE 70: Vitória sobre o Peru. Que venha a semiAs maiores torcidas dos principais países do futebol europeuVeja a evolução das maiores torcidas do Brasil entre 1998 e 2020Coutinho entrou em contato com Klopp para voltar ao Liverpool E MAIS: