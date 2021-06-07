Alemanha goleia a Letônia por 7 a 1 em seu último amistoso antes da Eurocopa

Nesta segunda-feira, a Seleção da Alemanha recebeu a Seleção da Letônia na Merkur Spiel-Arena, na cidade de Dusseldorf, em seu último amistoso antes da Eurocopa. Os alemães venceram por 7 a 1, com gols marcados por Gosens, Gundogan, Muller, Ozols (contra), Gnabry, Werner e Sané, enquanto os visitantes marcaram com Saveljevs.
GOLEADA NA PRIMEIRA ETAPAA Seleção Alemã já tratou de garantir o seu resultado na primeira etapa da partida desta segunda-feira. A Alemanha marcou cinco gols nos 45 minutos iniciais. Gosens, Gundogan e Muller fizeram nos primeiros trinta minutos, Ozols marcou contra, e Gnabry ampliou nos acréscimos.
DIMINUIUNo segundo tempo do confronto, a Alemanha conseguiu fazer o sexto gol xcom Werner aos cinco minutos. A Letônia, porém, embora longe de conseguir ter um bom resultado, foi capaz de marcar o seu gol aos trinta minutos, com Saveljevs.
PLACAR CONHECIDOCom o 6 a 1 no placar, a Alemanha repetiu, pouco depois, um placar conhecido pelos brasileiros. Aos 31 minutos, Leroy Sané recebeu de Muller e ampliou para os alemães, formando uma goleada histórica por 7 a 1 no amistoso na Merkur Spiel-Arena.
PREPARAÇÃOA goleada por 7 a 1 sobre a Letônia serviu para encerrar o período de amistosos antes do início da Eurocopa. A Alemanha se encontra no 'grupo da morte' da competição, e enfrentará Portugal e França, seleções que são favoritas ao título.
SEQUÊNCIAA Alemanha enfrenta a França em sua estreia na Eurocopa, que ocorre na terça-feira, dia 15, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.