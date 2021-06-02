Alemanha empata com a Dinamarca em amistoso preparatório para a Eurocopa

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Em amistoso preparatório para a Eurocopa, Alemanha e Dinamarca se enfrentaram nesta quarta-feira no Estádio Tivoli, na cidade de Innsbruck, na Áustria, e as equipes empataram em 1 a 1. Neuhaus abriu o placar para os germânicos, enquanto Poulsen empatou para os visitantes.

+ Veja a tabela da EurocopaPRESSÃO GERMÂNICAComo esperado, a Alemanha tomou conta da partida no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. O time de Joachim Löw teve a posse de bola, buscou o gol adversário, mas as equipes foram para o intervalo empatando sem gols.

BATE E REBATENo início do segundo tempo, os germânicos voltaram a pressionar os dinamarqueses e conseguiram abrir o placar aos dois minutos. Após cruzamento de Gosens pela esquerda, Kimmich tentou dominar dentro da área, mas a bola acabou sobrando para Neuhaus. O camisa 17 dominou e fez.

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TUDO IGUAL​Após sofrer o gol, a Dinamarca saiu um pouco mais para o jogo e conseguiu empatar aos 25 minutos. O meia Eriksen teve liberdade para avançar pelo meio, e achou lindo passe para Poulsen nas costas da marcação. O atacante do RB Leipzig ficou cara a cara com Neuer e não desperdiçou.

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