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futebol

Alemanha empata com a Dinamarca em amistoso preparatório para a Eurocopa

Seleção tetracampeã mundial joga bem, abre o placar no início do segundo tempo, mas vê o adversário deixar tudo igual depois de linda jogada do meia Eriksen...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:58

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:58

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Em amistoso preparatório para a Eurocopa, Alemanha e Dinamarca se enfrentaram nesta quarta-feira no Estádio Tivoli, na cidade de Innsbruck, na Áustria, e as equipes empataram em 1 a 1. Neuhaus abriu o placar para os germânicos, enquanto Poulsen empatou para os visitantes.
+ Veja a tabela da EurocopaPRESSÃO GERMÂNICAComo esperado, a Alemanha tomou conta da partida no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. O time de Joachim Löw teve a posse de bola, buscou o gol adversário, mas as equipes foram para o intervalo empatando sem gols.
BATE E REBATENo início do segundo tempo, os germânicos voltaram a pressionar os dinamarqueses e conseguiram abrir o placar aos dois minutos. Após cruzamento de Gosens pela esquerda, Kimmich tentou dominar dentro da área, mas a bola acabou sobrando para Neuhaus. O camisa 17 dominou e fez.
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TUDO IGUAL​Após sofrer o gol, a Dinamarca saiu um pouco mais para o jogo e conseguiu empatar aos 25 minutos. O meia Eriksen teve liberdade para avançar pelo meio, e achou lindo passe para Poulsen nas costas da marcação. O atacante do RB Leipzig ficou cara a cara com Neuer e não desperdiçou.
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SEQUÊNCIAAntes da Eurocopa, Alemanha e Dinamarca voltam a campo em mais um amistoso. Os germânicos encaram a Letônia na segunda-feira, enquanto os nórdicos enfrentam a Bósnia e Herzegovina no domingo. Na Euro, a Alemanha estreia contra a França no dia 15. Já a Dinamarca, tem duelo com a Finlândia no dia 13.

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