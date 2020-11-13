futebol

Alemanha e Ucrânia se enfrentam em duelo decisivo na Liga das Nações

Em confronto direto, alemães e ucranianos compartilham a segunda colocação com seis pontos somados. Espanha lidera com sete pontos...
LanceNet

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:09

Crédito: Alemanha e Ucrânia duelam na Liga das Nações - Sergei SUPINSKY / AFP
Neste sábado, Alemanha e Ucrânia se enfrentam na Red Bull Arena, às 16h45, em Leipzig, pela Liga das Nações. Empatados em segundo lugar no grupo, as seleções vão em busca da vitória para continuar com esperança na classificação.
Alemanha e Ucrânia fazem parte do Grupo 4 da Liga das Nações, que tem a Espanha na liderança com sete pontos. Alemães e ucranianos compartilham a segunda colocação com seis pontos somados. Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para as finais.
Destaque na seleção e no Bayern, Joshua Kimmich desfalca a Alemanha no duelo decisivo. O jogador está lesionado e tem previsão de volta apenas em janeiro de 2021.
Provável Alemanhã: Neuer; Ginter, Süle, Rüdiger, Schulz; Goretzka, Kroos, Gündogan; Sané, Werner, Gnabry.
Provável Ucrânia: Lunin; Konoplya, Kryvtsov, Matviyenko, Sobol; Makarenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

