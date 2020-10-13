Alemanha e Suíça fazem grande partida, mas terminam no empate pela Liga das Nações

Crédito: Ina Fassbender / AFP

Em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações, a Alemanha ficou no empate com a Suíça. A partida, que terminou 3 a 3, foi bastante movimentada para os dois lados. Gavranovic e Freuler marcaram os dois primeiros gols dos visitantes, Werner e Havertz deixaram tudo igual. Gavranovic colocou os suíços na frente novamente e Gnabry buscou o resultado.JOGO AGITADOA partida começou ruim para a Alemanha. Os donos da casa começaram perdendo de 2 a 0, mas foram buscar o empate. Depois, a Suíça saiu na frente novamente, mas Gnabry garantiu que o placar terminasse igual para os dois lados.

CHELSEA APROVOUOs dois alemães contratados pelo Chelsea marcaram na partida. Timo Werner fez um gol e deu a assistência para Gnabry. Havertz também balançou as redes.

AULA DE ATAQUEAos 26 minutos do primeiro tempo, Seferovic recebeu na ponta, deu uma linda bola para Freuler que, dentro da área, saiu cara a cara com Neuer e, na frente de um dos melhores goleiros do mundo, deu uma cavadinha por cima do alemão.

QUE GOLAÇOEm desvantagem, Werner avançou, cruzou rasteiro para Gnabry que, sem ângulo, tocou de letra para o gol. O empate da Alemanha foi em grande estilo.