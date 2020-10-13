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Alemanha e Suíça fazem grande partida, mas terminam no empate pela Liga das Nações

Jogo teve três gols para cada lado e foi bastante movimentado.
Os donos da casa estiveram atrás duas vezes, mas foram buscar o placar...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 17:37

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:37

Crédito: Ina Fassbender / AFP
Em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações, a Alemanha ficou no empate com a Suíça. A partida, que terminou 3 a 3, foi bastante movimentada para os dois lados. Gavranovic e Freuler marcaram os dois primeiros gols dos visitantes, Werner e Havertz deixaram tudo igual. Gavranovic colocou os suíços na frente novamente e Gnabry buscou o resultado.JOGO AGITADOA partida começou ruim para a Alemanha. Os donos da casa começaram perdendo de 2 a 0, mas foram buscar o empate. Depois, a Suíça saiu na frente novamente, mas Gnabry garantiu que o placar terminasse igual para os dois lados.
CHELSEA APROVOUOs dois alemães contratados pelo Chelsea marcaram na partida. Timo Werner fez um gol e deu a assistência para Gnabry. Havertz também balançou as redes.
AULA DE ATAQUEAos 26 minutos do primeiro tempo, Seferovic recebeu na ponta, deu uma linda bola para Freuler que, dentro da área, saiu cara a cara com Neuer e, na frente de um dos melhores goleiros do mundo, deu uma cavadinha por cima do alemão.
QUE GOLAÇOEm desvantagem, Werner avançou, cruzou rasteiro para Gnabry que, sem ângulo, tocou de letra para o gol. O empate da Alemanha foi em grande estilo.
NO FINALFaltando pouco mais de um minuto para o final da partida, Schar fez uma falta quase em cima da linha da área em um contra-ataque perigoso da Alemanha. O zagueiro, que já tinha um amarelo, acabou sendo expulso. Mas na cobrança, os donos da casa desperdiçaram a chance da vitória.

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