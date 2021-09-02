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futebol

Alemanha domina a partida e vence o Liechtenstein pelas Eliminatórias

Com a vitória, seleção alemã vai para a segunda colocação do Grupo J
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LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 18:25

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:25

Crédito: AFP
A Alemanha venceu por 2 a 0 a seleção do Liechtenstein, na AFG Arena, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A seleção campeã mundial em 2014 pressionou o jogo inteiro e terminou a partida com mais de 80% da posse de bola. Timo Werner e Leroy Sané marcaram os gols da vitória da seleção alemã.
> Confira a tabela e os jogos das EliminatóriasDOMÍNIO ALEMÃOA Alemanha controlou a partida do início ao fim. No primeiro tempo, foram 12 finalizações contra apenas uma do Liechtenstein e, 83% de posse de bola para a equipe alemã. No segundo tempo, não foi diferente, e a Alemanha finalizou 18 vezes contra apenas uma do Liechtenstein.
WERNER ABRE O PLACARApós bastante pressão ofensiva da Alemanha, Timo Werner conseguiu abrir o placar. O meia Jamal Musiala acertou um belo passe para Werner entrar na área e tocar na saída do goleiro.
SANÉ AMPLIAApós o primeiro gol da partida, a pressão ofensiva da Alemanha só aumentou. Aos 32 minutos do segundo tempo, Leroy Sané acertou um belo chute no canto do goleiro e ampliou a vantagem para a equipe.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no domingo. A seleção da Alemanha vai enfrentar a Armênia, enquanto a seleção da Liechtenstein enfrentará a Romênia. As duas partidas acontecerão no mesmo horário, às 15:45.

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