Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alemanha domina a partida e vence a Islândia pelas Eliminatórias

Sem abrir espaço para a Seleção adversária, Alemanha aplica um 3 a 0 dominante na primeira rodada das Eliminatórias...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:38
Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP / POOL
Nesta quinta-feira, a Seleção da Alemanha recebeu a Seleção da Islândia na MSV-Arena, em Duisburg, pela 1ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O jogo terminou com vitória alemã por 3 a 0, com gols de Goretzka, Havertz e Gundogan.
Veja a tabela das EliminatóriasGOL RELÂMPAGOA Alemanha mostrou um futebol ofensivo já nos primeiros minutos da partida, e não deixou espaço para a Islândia pensar. Aos dois minutos de jogo, os alemães foram ao ataque, e em lançamento para a área, a bola chegou em Gnabry, que tocou para Goretzka abrir o placar.
BLITZNo ataque durante os minutos iniciais da partida, a Alemanha tratou de aproveitar o espaço cedido no susto da Islândia após o primeiro gol do confronto. Aos sete minutos, Leroy Sané deu a assistência para Kai Havertz marcar o segundo dos alemães.
GOLDOGAN​Durante o início da segunda etapa, a Seleção da Alemanha mostrou mais uma vez que estava controlando o jogo, e iria atacar durante todo o tempo. Aos 11 minutos, os alemães foram ao ataque novamente, e Gundogan acertou no gol de fora da área.
SEGURANÇADurante o restante da partida, a Alemanha permaneceu da mesma maneira em que esteve no jogo. O ataque alemão continuou, mas o gol não saiu, com as chances parando na trave ou com impedimentos sendo marcados. A Islândia não ofereceu perigo.
SEQUÊNCIAApós a vitória, a Alemanha enfrenta a Romênia neste domingo, às 15:45h (de Brasília). A Islândia, por sua vez, entra em campo também no domingo, mas às 13h (de Brasília), quando enfrenta a Armênia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados