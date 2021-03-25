Alemanha domina a partida e vence a Islândia pelas Eliminatórias

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Nesta quinta-feira, a Seleção da Alemanha recebeu a Seleção da Islândia na MSV-Arena, em Duisburg, pela 1ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O jogo terminou com vitória alemã por 3 a 0, com gols de Goretzka, Havertz e Gundogan.

Veja a tabela das EliminatóriasGOL RELÂMPAGOA Alemanha mostrou um futebol ofensivo já nos primeiros minutos da partida, e não deixou espaço para a Islândia pensar. Aos dois minutos de jogo, os alemães foram ao ataque, e em lançamento para a área, a bola chegou em Gnabry, que tocou para Goretzka abrir o placar.

BLITZNo ataque durante os minutos iniciais da partida, a Alemanha tratou de aproveitar o espaço cedido no susto da Islândia após o primeiro gol do confronto. Aos sete minutos, Leroy Sané deu a assistência para Kai Havertz marcar o segundo dos alemães.

GOLDOGAN​Durante o início da segunda etapa, a Seleção da Alemanha mostrou mais uma vez que estava controlando o jogo, e iria atacar durante todo o tempo. Aos 11 minutos, os alemães foram ao ataque novamente, e Gundogan acertou no gol de fora da área.

SEGURANÇADurante o restante da partida, a Alemanha permaneceu da mesma maneira em que esteve no jogo. O ataque alemão continuou, mas o gol não saiu, com as chances parando na trave ou com impedimentos sendo marcados. A Islândia não ofereceu perigo.