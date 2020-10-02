futebol

Alemanha divulga convocados para os próximos jogos com novidades

Seleção de Joachim Löw enfrentará Ucrânia e Suíça pela Liga das Nações, no dias 10 de 13 de outubro. Antes disso, terá pela frente o amistoso contra a Turquia, em Colônia...
Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:15

Crédito: Reprodução / Twitter DFB
Nesta sexta, o técnico Joachim Löw divulgou a lista dos 29 jogadores convocados da seleção alemã para os próximos jogos pela Liga das Nações. A Alemanha enfrentará Ucrânia e Suíça pela Liga das Nações, no dias 10 de 13 de outubro. Antes disso, terá pela frente o amistoso contra a Turquia, em Colônia.
Nas primeiras duas convocações após o retorno do futebol, o treinador não havia chamado jogadores dos semifinalistas da última edição da Champions League: Bayern de Munique e do RB Leipzig. No entanto, dessa vez ele trouxe de volta algumas novidades.
O goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Niklas Süle, os volantes Joshua Kimmich e Leon Goretzka, e o meia-atacante Serge Gnabry, ambos do Bayern de Munique foram novamente chamados pelo treinador. Na mesma situação estão o lateral-direito Lukas Klostermann e o zagueiro Marcel Halstenberg, do RB Leipzig.
- Eu não fiquei insatisfeito com os dois empates (com Espanha e Suíça), porque naquela fase não era esperado que dominássemos a Espanha sem alguns de nossos melhores jogadores. Mas de certa maneira eu fiquei bem irritado. Depois de não vencer duas vezes, agora nós temos que fazer melhor - disse Joachim Löw.Além do retorno de jogadores consagrados, a lista presentou outras novidades como: volante Mahmoud Dahoud, do Borussia Dortmund, e o meia Jonas Hofmann, do Borussia Mönchengladbach, que está na fase de grupos da Champions League 2020/21. Por outro lado, não foram chamados o atacante Leroy Sané, do Bayern, e o goleiro Marc-André ter Stegen, do Barcelona, que estão lesionados.
Confira a lista dos convocados da Alemanha ​Goleiros: Bernd Leno, Manuel Neuer e Kevin Trapp.
Defensores: Emre Can, Mathias Ginter, Robins Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Heinrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle e Jonathan Tah.
Meio-campistas: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich e Toni Kroos.
Atacantes: Florian Neuhaus, Suat Serdar, Lucas Waldschmidt e Timo Werner.

