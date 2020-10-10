Alemanha conquista a primeira vitória na Liga das Nações

Pela terceira rodada da Liga das Nações, a Alemanha venceu a Ucrânia por 2 a 1. Leon Goretzka e Matthias Ginter foram os autores dos gols dos alemães, enquanto Malinovsky descontou para os donos da casa.DUPLA FORTEO primeiro gol da Alemanha foi do zagueiro Matthias Ginter. Mas seu companheiro, Antonio Rudiger, foi quem fez a jogada. O defensor do Chelsea avançou dentro da área e cruzou rasteiro para que o jogador do Borussia Mönchengladbach empurrasse para as redes.
FALHOU FEIOBushchan foi tentar interceptar o cruzamento na área, defendeu a bola, mas a soltou na cabeça de Goretzka, que teve pouco esforço para garantir que ela entrasse. Foi um erro que custou caro ao goleiro ucraniano.
VITÓRIA MERECIDAA Alemanha foi muito superior na partida. A Ucrânia conseguiu marcar com Malinovsky, de pênalti, mas pouco criou no jogo e conseguiu acertar apenas três chutes na baliza alemã. Os donos da casa tiveram apenas 31% da posse de bola.