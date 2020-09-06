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futebol

Alemanha cede empate à Suíça e segue sem vencer na Liga das Nações

Gündogan abriu o placar para os alemães e Widmer empatou para os donos da casa...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 18:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 18:11
Crédito: AFP
Sem os astros Neuer, Gnabry e Kimmich, a Alemanha acumulou o segundo empate na Liga das Nações e segue sem vencer no torneio. Neste domingo, os comandados de Joachim Löw saíram na frente, mas cederam a igualdade à Suíça, e o placar terminou em 1 a 1, na Basileia, em confronto da segunda rodada do Grupo 4.
Com o resultado, os alemães permaneceram na terceira colocação, com dois pontos. A Suíça, que também não venceu até o momento, é a lanterna, com um. Só o primeiro colocado vai às semifinais, e o último cai para a Liga B.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES
A Alemanha começou melhor e Sané forçou o goleiro Sommer a fazer boa defesa aos seis minutos. Após jogada de Kehrer com Draxler pela direita, Ginter encontrou Gündogan, que não hesitou e abriu o placar. Porém, a partir da metada do primeiro tempo, os alemães caíram de produção e
Na volta do intervalo, a Alemanha quase ampliou aos seis minutos, quando Ginter cruzou, Brandt deixou a bola passar e Draxler emendou de primeira dentro da área. A bola desviou na zaga e saiu em escanteio.
Mas a Suíça, que vinha crescendo no jogo, foi recompensada por um lance aos 11 minutos. Em jogada pela esquerda, Embolo entrou na área e a bola achou Widmer, que disparou com o pé esquerdo para decretar o empate.
Os suíços mantiveram a pressão até os minutos finais. Aos 45, Xhaka apareceu no segundo poste e cabeceou cruzado. A bola passou em frente ao gol e saiu pela linha de fundo.

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