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Além do título: Calleri, do São Paulo, busca artilharia do Paulistão

Atacante argentino tem oito gols na competição, três deles marcados em clássicos. Ronaldo, da Inter de Limeira, é o artilheiro, com nove...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 07:00

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 07:00

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, tem dois objetivos na decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, neste domingo (03), às 16h, no Allianz Parque. Além do título estadual, o camisa nove do Tricolor quer a artilharia da competição. Até o momento, Calleri balançou as redes oito vezes nesta edição do Campeonato Paulista, sendo o vice-artilheiro do torneio, atrás apenas do atacante Ronaldo, da Inter de Limeira, que já se despediu da competição. Sendo assim, caso ele marque uma vez no Choque-Rei, empatará com Ronaldo. Se marcar duas, assumirá como máximo goleador do Paulistão.
Calleri deixou sua marca em muitos jogos importantes do Tricolor até a grande final. Ele marcou contra Guarani (1 a 2), Red Bull Bragantino (3 a 4), Ponte Preta (2 a 1), Água Santa (2 a 1), Corinthians (1 a 0), São Bernardo (4 a 1) e Palmeira, duas vezes (3 a 1). Para se ter uma ideia da importância de gols marcados por Calleri, os vice-artilheiros do São Paulo no Paulistão são Marquinhos, Alisson, Pablo Maia, Rigoni, Reinaldo e Rodrigo Nestor, todos com dois gols marcados.
- Muito contente por ter chegado a uma final por este clube. Estive aqui em 2016 e não consegui chegar na final da Libertadores. Sou grato ao torcedor, porque sei do esforço que fazem para vir ao jogo, e tínhamos que ganhar. Estou um pouco enjoado, porque a diferença era de 3 a 0, mas bola pegou no meu joelho. Teremos vantagem, agora é jogo de vida morte no domingo. Boa diferença, mas nada decidido - disse Calleri.
Desde que retornou ao São Paulo, o argentino disputou 31 jogos, com 13 gols marcados, uma média de 0,4 gols por jogo.
Crédito: CalleribrigapelaartilhariadoCampeonatoPaulista(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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