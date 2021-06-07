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futebol

Além do Fortaleza, Ceará terá de superar várias ausências na Copa do Brasil

Equipe que entrará em campo buscando vaga nas oitavas de final do torneio nacional pode ter até nove baixas...

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 16:50
Crédito: Mendoza será um dos desfalques do Vozão (Fausto Filho/Ceará SC
Se habitualmente um clássico já possui carga suficiente de responsabilidade, no próximo encontro entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil, a situação do Alvinegro está bastante complicada no sentido de lidar com o alto número de jogadores indisponíveis para o confronto.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!São ao menos oito nomes sem qualquer possibilidade de entrar em campo na Arena Castelão às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira com o adendo de que a situação do zagueiro Luiz Otávio, que vem se recuperando de entorse no tornozelo, ainda gera dúvida no departamento médico sobre suas reais condições.
No caso das ausências confirmadas do Vozão, quatro delas estão relacionadas a questões físicas: O goleiro João Ricardo (cirurgia na mão), os meio-campistas Pedro Naressi (dores no músculo posterior da coxa esquerda) e Willian Oliveira (fase de transição) além do atacante Vitor Jacaré. Diante da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito que precisou ser realizada no jovem atacante, o mesmo só deve voltar a ser opção em 2022.
Por fim, enquanto Messias não pode jogar a competição por já ter defendido em fase anterior o América-MG, os outros três integrantes da lista de desfalques são Gabriel Dias, Jael e Mendoza. Todos foram punidos pelo STJD por conta da briga generalizada na final da Copa do Nordeste contra o Bahia e cumprem penas que variam de seis a oito partidas de acordo com cada atleta.
Entretanto, não só de notícias ruins vive a equipe que vem de derrota no fim de semana para o Santos no Brasileirão. Isso porque a expectativa é de que, com os trabalhos recentes realizados já no gramado, o trio de meio-campistas formados por Fabinho, Felipe Baixola e Lima estejam à disposição de Guto para o Clássico-Rei.

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