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futebol

Além do Barcelona, Chelsea é outro interessado em contratar Aguero

Em fim de contrato com o Manchester City, argentino não deve permanecer no clube treinado por Pep Guardiola...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 08:15

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 08:15
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
O Barcelona terá concorrência para contratar Sergio Aguero. Segundo o "Daily Mail", o Chelsea também está interessado na contratação do argentino e monitora de perto sua situação com o Manchester City.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Aguero seria um trunfo de Laporta para que Messi renove seu contrato com o clube catalão. O contrato do atacante com o Manchester City encerra no final da atual temporada e o vínculo não deve ser estendido. Na atual temporada, Aguero jogou apenas 14 partidas com a camisa do Manchester City. Ele marcou três gols e não deu nenhuma assistência.

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