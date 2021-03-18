Além do Barcelona, Chelsea é outro interessado em contratar Aguero

O Barcelona terá concorrência para contratar Sergio Aguero. Segundo o "Daily Mail", o Chelsea também está interessado na contratação do argentino e monitora de perto sua situação com o Manchester City.

Aguero seria um trunfo de Laporta para que Messi renove seu contrato com o clube catalão. O contrato do atacante com o Manchester City encerra no final da atual temporada e o vínculo não deve ser estendido. Na atual temporada, Aguero jogou apenas 14 partidas com a camisa do Manchester City. Ele marcou três gols e não deu nenhuma assistência.