Além de Wallace, Ronaldo também deixa o Vitória

Através das suas redes sociais, o goleiro Ronaldo informou que está deixando o Vitória, seu clube formador e o único que defendeu até então na sua carreira. Não à toa, o atleta de 25 anos de idade se dedicou a escrever um longo texto sobre o tema.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de exaltar a evolução desde o momento em que chegou ao Nego, o jogador comentou sobre os altos e baixos vividos no aspecto individual e coletivo pelo clube, tendo acumulado 91 partidas onde conquistou uma edição do Campeonato Baiano, em 2017.