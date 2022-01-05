Além de Wallace, Ronaldo também deixa o Vitória

Através das suas redes sociais, o goleiro Ronaldo informou que está deixando o Vitória, seu clube formador e o único que defendeu até então na sua carreira. Não à toa, o atleta de 25 anos de idade se dedicou a escrever um longo texto sobre o tema.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de exaltar a evolução desde o momento em que chegou ao Nego, o jogador comentou sobre os altos e baixos vividos no aspecto individual e coletivo pelo clube, tendo acumulado 91 partidas onde conquistou uma edição do Campeonato Baiano, em 2017.
Nos comentários da postagem do arqueiro, diversos ex-companheiros de Ronaldo desejaram boa sorte na continuidade da sua trajetória que, segundo as informações apuradas pelo Futebol Latino/LANCE!, pode ser no futebol paulista ou mineiro.
Isso porque clubes como Palmeiras e Cruzeiro foram apontados como tendo interesse em seus serviços. Situação essa que pode acabar naturalmente pendendo para o time de Belo Horizonte já que, neste momento, a continuidade de Fábio não está garantida.
Confira a postagem em forma de despedida de Ronaldo do Vitória