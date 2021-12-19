"Além de ser o Ronaldo, foi a melhor de todas as propostas", diz Presidente do Cruzeiro

O futebol brasileiro foi pego de surpresa, no fim da manhã deste sábado. O ex-atacante Ronaldo Nazário anunciou que comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro e se tornou majoritário na Raposa. O Presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, disse que a melhor proposta foi do ex-atleta.

- Além de ser o Ronaldo e o que ele representa, foi a melhor de todas as propostas. Isso a gente vai detalhar, mostrar que a proposta foi a maior. E vai ser colocado uma quantia à vista, salário em dia, pagar transfer ban e a expectativa é que nos próximos cinco anos ele coloque o resto do dinheiro. O objetivo do clube e do Ronaldo é fazer um time competitivo no ano que vem, a expectativa é que isso ocorra - disse Sérgio Rodrigues, em entrevista à ESPN Brasil.

Até onde se sabe, pois a negociação não foi detalhada ainda, Ronaldo investirá pelos próximos anos R$ 400 milhões. Parte deste valor será colocado já no início do próximo ano, para pagamento de dívidas mais urgentes.

Ronaldo não indicou nomes segundo Sérgio Santos Rodrigues. O Presidente, inclusive, alertou que, desde o momento que a negociação avançou, o ex-jogador ficou informado de todos os nomes que foram contratados e não vetou qualquer atleta.