Além de Mbappé, PSG pode perder outra estrela no fim da temporada

O Paris Saint-Germain não pensa em renovar o contrato de Di Maria e o meia-atacante deve deixar o clube francês ao fim desta temporada, segundo o "L'Équipe". Com isso, o argentino de 33 anos deve buscar uma nova equipe para jogar nos próximos meses.Na último verão europeu, o meia atacante havia renovado seu vínculo até 2022, mas não há mais o interesse por parte dos dirigentes em seguir com o veterano. Na atual temporada, o camisa 11 tem tido um papel importante por conta da lesão de Neymar e já soma três gols e quatro assistências.