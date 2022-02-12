Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Além de Mbappé, PSG pode perder outra estrela no fim da temporada

Paris Saint-Germain cogita não renovar o contrato de Di Maria, que se encerra no próximo mês de junho. Veterano de 33 anos deve buscar novo clube...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 12:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 12:08
O Paris Saint-Germain não pensa em renovar o contrato de Di Maria e o meia-atacante deve deixar o clube francês ao fim desta temporada, segundo o "L'Équipe". Com isso, o argentino de 33 anos deve buscar uma nova equipe para jogar nos próximos meses.Na último verão europeu, o meia atacante havia renovado seu vínculo até 2022, mas não há mais o interesse por parte dos dirigentes em seguir com o veterano. Na atual temporada, o camisa 11 tem tido um papel importante por conta da lesão de Neymar e já soma três gols e quatro assistências.
> Veja a tabela da Ligue 1
De acordo com a imprensa francesa, o Benfica estaria entre um dos interessados no retorno de Di Maria. O argentino vestiu a camisa do clube português entre 2007 e 2010, onde se destacou antes de se transferir para o Real Madrid.
Caso não renove, o PSG pode encontrar dificuldades para repor o elenco com grandes nomes, uma vez que Mbappé também está na rampa de saída do clube. Além disso, Messi tem contrato apenas até 2023 e Mauro Icardi é alvo de constantes especulações em outras equipes.
Crédito: DiMariapodedeixaroPSGnofimdatemporada(JeffPACHOUD/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados