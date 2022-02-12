Além de Mbappé, PSG pode perder outra estrela no fim da temporada

O Paris Saint-Germain não pensa em renovar o contrato de Di Maria e o meia-atacante deve deixar o clube francês ao fim desta temporada, segundo o "L'Équipe". Com isso, o argentino de 33 anos deve buscar uma nova equipe para jogar nos próximos meses.Na último verão europeu, o meia atacante havia renovado seu vínculo até 2022, mas não há mais o interesse por parte dos dirigentes em seguir com o veterano. Na atual temporada, o camisa 11 tem tido um papel importante por conta da lesão de Neymar e já soma três gols e quatro assistências.
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De acordo com a imprensa francesa, o Benfica estaria entre um dos interessados no retorno de Di Maria. O argentino vestiu a camisa do clube português entre 2007 e 2010, onde se destacou antes de se transferir para o Real Madrid.
Caso não renove, o PSG pode encontrar dificuldades para repor o elenco com grandes nomes, uma vez que Mbappé também está na rampa de saída do clube. Além disso, Messi tem contrato apenas até 2023 e Mauro Icardi é alvo de constantes especulações em outras equipes.