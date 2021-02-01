Além de Diniz, diretor Raí tem saída confirmada pelo São Paulo

Além do técnico Fernando Diniz, chegou ao fim nesta segunda-feira (1), a passagem de Raí como diretor de futebol do São Paulo. Segundo comunicado divulgado pelo clube, o dirigente optou por sair antes do final do Campeonato Brasileiro, quando acabava seu contrato.
O seu substituo na função será Rui Costa, que foi anunciado pelo São Paulo na semana passada. O novo executivo, que iria começar o trabalho somente em março, já começará a trabalhar neste mês em busca de um treinador.
Raí foi duramente criticado neste ano, especialmente depois das eliminações no Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana. Porém, com o crescimento da equipe, que chegou à liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil, ele ganhou respaldo e havia acertado sua permanência até o final da temporada.
No entanto, os maus resultados e demissão de Fernando Diniz fizeram o ídolo encerrar o seu trabalho mais cedo. Ele não conseguiu tirar o São Paulo da fila de títulos, que já dura oito anos.