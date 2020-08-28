Aleksandar Kolarov está a um passo de assinar com a Inter de Milão

Crédito: Reprodução

De acordo com a 'Sky Itália', Aleksandar Kolarov, da Roma, está a um passo de assinar com a Inter de Milão. O experiente jogador, de 34 anos, deve se transferir para a equipe de Milão nos próximos dias em uma transação no valor de dois milhões de euros.

Ainda segundo a emissora, o lateral/zagueiro sérvio tem mais um ano de contrato com a equipe da capital, mas já teria acertado as bases salarias com o clube nerazzurri. O jogador trará bastante experiência ao elenco de Antonio Conte, que visa fortalecer sua equipe para a próxima temporada e voltar a conquistar o Campeonato Italiano.