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Aleksandar Kolarov está a um passo de assinar com a Inter de Milão

De acordo com a 'Sky Itália', experiente jogador, de 34 anos, deve se transferir para a equipe de Milão nos próximos dias em uma transação no valor de dois milhões de euros...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 16:07
Crédito: Reprodução
De acordo com a 'Sky Itália', Aleksandar Kolarov, da Roma, está a um passo de assinar com a Inter de Milão. O experiente jogador, de 34 anos, deve se transferir para a equipe de Milão nos próximos dias em uma transação no valor de dois milhões de euros.
Ainda segundo a emissora, o lateral/zagueiro sérvio tem mais um ano de contrato com a equipe da capital, mas já teria acertado as bases salarias com o clube nerazzurri. O jogador trará bastante experiência ao elenco de Antonio Conte, que visa fortalecer sua equipe para a próxima temporada e voltar a conquistar o Campeonato Italiano.
Desde 2017 na Roma,o sérvio já passou por clubes como a Lazio e o Manchester City e tem uma carreira consolidada na Itália. Com a camisa da equipe romana, ele já disputou 126 partidas e fez 18 gols. Já pela seleção da Sérvia, o capitão entrou em campo em 90 oportunidades e balançou as redes 11 vezes.

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