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futebol

Aleksandar Kolarov é anunciado oficialmente pela Inter de Milão

Lateral estava na Roma e foi um pedido de Antonio Conte para reforçar o clube...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 14:16
Crédito: Divulgação/Inter de Milão
A Inter de Milão anunciou a contratação de Aleksandar Kolarov. O lateral chega por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões) e assina por um ano de contrato e com opção de mais um de extensão.
Kolarov foi um pedido de Antonio Conte, que vê no sérvio um jogador interessante para a equipe, já que pode atuar em diferentes posições na defesa. Durante as três temporadas na Roma, Kolarov atuou em 132 jogos.
O lateral será o quarto reforço da Inter de Milão para a temporada. Além dele, Achraf Hakimi, Nicoló Barella e Stefano Sensi também chegaram para a equipe de Conte.

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