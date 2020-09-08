Aleksandar Kolarov é anunciado oficialmente pela Inter de Milão

Crédito: Divulgação/Inter de Milão

A Inter de Milão anunciou a contratação de Aleksandar Kolarov. O lateral chega por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões) e assina por um ano de contrato e com opção de mais um de extensão.

Kolarov foi um pedido de Antonio Conte, que vê no sérvio um jogador interessante para a equipe, já que pode atuar em diferentes posições na defesa. Durante as três temporadas na Roma, Kolarov atuou em 132 jogos.