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futebol

Aleksandar Kolarov, da Inter de Milão, testa positivo para a Covid-19

Jogador este a serviço da seleção sérvia na Data-Fifa e teve resultado positivo quando se reapresentou ao clube italiano. Outros dois jogadores da Inter também estão infectados...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 16:25

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:25

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
A Inter de Milão divulgou que o defensor Aleksandar Kolarov testou positivo para a Covid-19. O atleta, que é lateral-esquerdo de origem, mas vem atuando na zaga, esteve à disposição da seleção da Sérvia na Data-Fifa e teve o resultado positivo quando se reapresentou ao clube italiano.- FC Internazionale Milano anuncia que Aleksandar Kolarov teve resultado positivo no swab (RT-PCR) realizado ontem ao retornar da convocação para a seleção nacional. O jogador, totalmente assintomático, passará a seguir os procedimentos previstos no protocolo de saúde - informou o clube.
Kolarov é o terceiro jogador da Inter de Milão a testar positivo para a Covid-19. Anteriormente, o goleiro Daniele Padelli e o meio-campista Marcelo Brozovic tiveram a doença confirmada.

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