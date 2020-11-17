Aleksandar Kolarov, da Inter de Milão, testa positivo para a Covid-19

A Inter de Milão divulgou que o defensor Aleksandar Kolarov testou positivo para a Covid-19. O atleta, que é lateral-esquerdo de origem, mas vem atuando na zaga, esteve à disposição da seleção da Sérvia na Data-Fifa e teve o resultado positivo quando se reapresentou ao clube italiano.- FC Internazionale Milano anuncia que Aleksandar Kolarov teve resultado positivo no swab (RT-PCR) realizado ontem ao retornar da convocação para a seleção nacional. O jogador, totalmente assintomático, passará a seguir os procedimentos previstos no protocolo de saúde - informou o clube.