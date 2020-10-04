Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alejandro sobre empate com o Corinthians: 'Jogamos bem'

Atacante do Massa Bruta acredita que o seu time atuou bem no empate sem gols no Nabizão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 out 2020 às 00:52

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 00:52

Crédito: Rodrigo Coca/Coritnhians
No Nabizão o Red Bull Bragantino tentou de todas as formas, porém não conseguiu vazar o goleiro Cássio e ficou no empate sem gols com o Corinthians.Na saída de campo, o atacante Alejandro analisou a partida e viu o time superior ao adversário.
‘A gente jogou bem. O Corinthians é uma equipe que se defende bem. Tivemos mais posse, mais finalizações, mas infelizmente não deu. Agora é se preparar para o próximo jogo’, disse ao Premiere.
Na próxima quinta-feira, o Red Bull Bragantino volta a campo e mede forças com o Internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados