Alberto Valentim revela que Botafogo ainda lhe deve dinheiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na última quarta-feira, em entrevista ao "Canal do Nicola", o ex-treinador do Botafogo Alberto Valentim revelou que o clube ainda lhe deve dinheiro. Ele assumiu o Alvinegro durante a temporada de 2019 e conseguiu evitar a queda para a Série B. Contudo, após a derrota por 3 a 0 contra o Fluminense, em fevereiro, Valentim foi demitido. + Honda quer virar embaixador do Botafogo e levar base para jogar no Oriente- Infelizmente sim (estou na lista de credores). Quando falo que fico muito chateado com a demissão é que todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o clube vive e vivia. Quando fomos campeões em 2018 também, quando evitamos o rebaixamento em 2019 também.

- O Autuori me substituiu, um excelente treinador, e não conseguiu dar uma sequência. Depois ficou escancarado no Brasileiro que o Botafogo seria rebaixado.

No Rio de Janeiro, Alberto Valentim comandou não só o Botafogo, como também o Vasco. Ele falou sobre os times e lembrou do caso do Cruzeiro para ilustrar como o acesso para à primeira divisão não será uma tarefa fácil.