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Alberto Valentim revela que Botafogo ainda lhe deve dinheiro

Treinador assumiu o Botafogo durante a temporada de 2019 e conseguiu evitar a queda para a Série B. Contudo, acabou demitido em fevereiro do ano seguinte...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última quarta-feira, em entrevista ao "Canal do Nicola", o ex-treinador do Botafogo Alberto Valentim revelou que o clube ainda lhe deve dinheiro. Ele assumiu o Alvinegro durante a temporada de 2019 e conseguiu evitar a queda para a Série B. Contudo, após a derrota por 3 a 0 contra o Fluminense, em fevereiro, Valentim foi demitido. + Honda quer virar embaixador do Botafogo e levar base para jogar no Oriente- Infelizmente sim (estou na lista de credores). Quando falo que fico muito chateado com a demissão é que todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o clube vive e vivia. Quando fomos campeões em 2018 também, quando evitamos o rebaixamento em 2019 também.
- O Autuori me substituiu, um excelente treinador, e não conseguiu dar uma sequência. Depois ficou escancarado no Brasileiro que o Botafogo seria rebaixado.
No Rio de Janeiro, Alberto Valentim comandou não só o Botafogo, como também o Vasco. Ele falou sobre os times e lembrou do caso do Cruzeiro para ilustrar como o acesso para à primeira divisão não será uma tarefa fácil.
- São clubes que terão dificuldades para retornar à Série A, o maior exemplo disso é o Cruzeiro. Antigamente os clubes tinham uma receita de Série A no primeiro ano de Série B, e agora a regra mudou. Fica um valor muito mais baixo e sabemos das dificuldades financeiras que os clubes vivem hoje, fora a estrutura em relação a CT, salários atrasados... - disse.

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