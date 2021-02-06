Alberto Valentim lamenta queda do Botafogo: 'Fui dispensado com apenas uma derrota. Quem está ali fez isso'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Primeiro treinador do Botafogo na temporada, Alberto Valentim lamentou o terceiro rebaixamento da história do clube, confirmado na última sexta-feira após a derrota para o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Por meio de uma rede social, o comandante lamentou a situação do clube de General Severiano e culpou as más administrações do Glorioso pela queda.

- É triste ver o Botafogo na situação que se encontra. Infelizmente o clube mais uma vez irá disputar a Série B. Um time de tradição e glórias, que ao longo dos últimos anos acabou sendo prejudicado, mas prejudicado por pessoas que estão dentro do próprio clube. Fui muito feliz durante o período que estive por lá, uma conquista de Campeonato Carioca, o último título do clube, a força que tivemos para evitar o rebaixamento em 2019, e o início de trabalho em 2020, no qual acabei sendo dispensado com apenas UMA derrota em cinco jogos, 66,6% de aproveitamento. Como disse anteriormente, quem está ali dentro fez isso com o Botafogo - escreveu.

Valentim ainda mostrou a torcida para que os botafoguenses não voltem a passar por um rebaixamento novamente. Além disto, deu "dicas" sobre o que a nova gestão, liderada por Durcesio Mello, deve fazer neste momento de reconstrução.