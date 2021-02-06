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Alberto Valentim lamenta queda do Botafogo: 'Fui dispensado com apenas uma derrota. Quem está ali fez isso'

Primeiro treinador do Alvinegro na temporada, comandante afirmou que rebaixamento é culpa das más gestões e administrações que o Alvinegro teve ao longo dos anos...
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Publicado em 

06 fev 2021 às 14:26

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 14:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Primeiro treinador do Botafogo na temporada, Alberto Valentim lamentou o terceiro rebaixamento da história do clube, confirmado na última sexta-feira após a derrota para o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Por meio de uma rede social, o comandante lamentou a situação do clube de General Severiano e culpou as más administrações do Glorioso pela queda.
- É triste ver o Botafogo na situação que se encontra. Infelizmente o clube mais uma vez irá disputar a Série B. Um time de tradição e glórias, que ao longo dos últimos anos acabou sendo prejudicado, mas prejudicado por pessoas que estão dentro do próprio clube. Fui muito feliz durante o período que estive por lá, uma conquista de Campeonato Carioca, o último título do clube, a força que tivemos para evitar o rebaixamento em 2019, e o início de trabalho em 2020, no qual acabei sendo dispensado com apenas UMA derrota em cinco jogos, 66,6% de aproveitamento. Como disse anteriormente, quem está ali dentro fez isso com o Botafogo - escreveu.
Valentim ainda mostrou a torcida para que os botafoguenses não voltem a passar por um rebaixamento novamente. Além disto, deu "dicas" sobre o que a nova gestão, liderada por Durcesio Mello, deve fazer neste momento de reconstrução.
- O torcedor do Fogão não merece passar por isso novamente. São erros e mais erros, péssimas gestões e falta de profissionalismo interno que levaram o clube a mais uma Série B. É hora de começar do zero, trazer profissionais competentes, e pensar em formas de manter o torcedor ao lado, pois são eles o maior patrimônio do Botafogo. Fico na torcida para que dias melhores venham ao Fogão - completou.

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