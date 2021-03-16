Albano comenta boa atuação contra o Goiás e diz que Aparecidense precisa manter mesma intensidade sempre

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Peça fundamental da Aparecidense na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás no último domingo, o meia Albano segue sendo um dos principais fatores de desequilíbrio a favor de seu time. Além de ter dado uma assistência na partida, o camisa dez iniciou a jogada de outro gol. O atleta falou a respeito de mais uma boa atuação.

- Sempre que conseguimos praticar no jogo o que treinamos, ficamos muito satisfeitos. Pude novamente contribuir diretamente para um bom resultado da nossa equipe e dessa vez diante de um grande clube. Seguimos trabalhando para que as coisas continuem nesse mesmo nível - disse.

Agora com oito pontos em quatro jogos, a Aparecidense lidera o Grupo B do Campeonato Goiano de forma invicta e no próximo sábado receberá o Iporá, lanterna da chave. Albano ressalta que para alcançar outro bom resultado, seu time terá que manter a aplicação que vem tendo.