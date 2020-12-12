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futebol

Albano aposta na força ofensiva da Aparecidense contra o Tupynambás

Meia está confiante na classificação da sua equipe para as oitavas da Série D do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 20:48

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 20:48

Crédito: Divulgação
A Aparecidense recebe o Tupynambás neste domingo pela partida de volta da segunda fase da Série D com um único objetivo: passar às oitavas de final da competição. Grande destaque da equipe com quatro gols no torneio, o meia Albano aposta no ataque do time como uma das principais armas para atingir o seu objetivo.
- Tivemos o segundo melhor ataque entre os 64 clubes que disputaram a primeira fase. Esse é um dado que mostra a força do nosso sistema ofensivo. Será uma tarefa árdua vencer, mas acredito muito no nosso potencial - declarou.
Caso elimine os mineiros, a Aparecidense ficará a dois confrontos da Série C. Chegando na fase semifinal, já poderá comemorar o acesso para a terceira divisão do futebol nacional. Albano garante que o foco da equipe está também no título do campeonato.
- Todos entram na competição desejando ser campeões e nós não somos a exceção. O acesso é de certa forma a meta mais sonhada, mas levantar o troféu, gravar o seu nome na história da agremiação não tem preço - encerrou.

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