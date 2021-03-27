futebol

Albânia x Inglaterra: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Gareth Southgate é favorita para o duelo apesar dos desfalquer no elenco. Time vem de vitória por 5 a 0 sobre a fraca seleção de San Marino...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 12:04

Crédito: AFP
A Inglaterra viaja para encarar a Albânia pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo neste domingo, às 13h (horário de Brasília). A equipe de Gareth Southgate iniciou sua caminhada com goleada sobre San Marino, enquanto os mandantes vem de vitória sobre Andorra e o duelo vale vaga pela liderança do Grupo I.Atenção
- Será um teste difícil. Nós temos que ver como eles vão se adaptar contra a gente, mas eles jogam bem com a bola e são organizados defensivamente. É um time difícil de penetrar. Eles têm bons meias e atacantes perigosos. O que gostei no último jogo foi que pressionamos quando perdíamos a bola tão bem que não demos oportunidades ao oponente e a mentalidade deve ser a mesma - disse Southgate.
Problemas
O técnico inglês segue com alguns problemas, pois Marcus Rashford voltou para Manchester por conta de uma lesão e Bukayo Saka também está descartado para o duelo. Apesar disso, os Três Leões são os favoritos para o confronto por conta da enorme qualidade técnica dos jogadores que seguem no elenco.
FICHA TÉCNICA:Albânia x Inglaterra
Data e horário: 28/3/2021, às 13h (de Brasília)Local: Loro Boriçi, em Escodra (ALB)Onde assistir: TNT GO e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALBÂNIA (Técnico: Edoardo Reja)Berisha; Kumbulla, Djimsiti e Ismajli; Hysaj, Bare, Gjasula e Lenjani; Laci; Cikalleshi e Roshi
Desfalques: Nenhum
INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pope; James, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Mount e Ward-Prowse; Lingard, Kane e Sterling
Desfalques: Rashford e Saka (machucados)

