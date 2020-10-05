Alba tem lesão confirmada e pode ficar até três semanas fora

O lateral esquerdo Jordi Alba sofreu uma ruptura do bíceps femoral da perna direita no empate contra o Sevilla no último domingo e pode não estar presente no clássico contra o Real Madrid. A expectativa é de que o espanhol se recupere em até três semanas, o que faria com que perdesse os três próximos duelos, incluindo a partida contra os merengues.

Os médicos do Barcelona não descartaram a possibilidade da recuperação ser mais rápida do que o esperado. No entanto, por conta do histórico de lesões do veterano, os culés devem tomar cuidados e não devem acelerar o tratamento caso não enxerguem como algo necessário. A prioridade é se recuperar bem para não ter problemas no restante da temporada.Dessa forma, além do jogo contra o Real Madrid que Alba pode não aparecer, o lateral já está descartado dos duelos contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e Ferencvaros, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador deixou o campo contra o Sevilla aos 30 minutos do segundo tempo para a estreia de Sergiño Dest.