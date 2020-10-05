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futebol

Alba tem lesão confirmada e pode ficar até três semanas fora

Lateral espanhol pode correr o risco de não se recuperar a tempo do duelo contra o Real Madrid, mas deve entrar em campo para partida contra a Juventus pela Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 09:04

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 09:04

Crédito: Jordi Alba não irá jogar contra o Getafe e Ferencvaros (AFP
O lateral esquerdo Jordi Alba sofreu uma ruptura do bíceps femoral da perna direita no empate contra o Sevilla no último domingo e pode não estar presente no clássico contra o Real Madrid. A expectativa é de que o espanhol se recupere em até três semanas, o que faria com que perdesse os três próximos duelos, incluindo a partida contra os merengues.
Os médicos do Barcelona não descartaram a possibilidade da recuperação ser mais rápida do que o esperado. No entanto, por conta do histórico de lesões do veterano, os culés devem tomar cuidados e não devem acelerar o tratamento caso não enxerguem como algo necessário. A prioridade é se recuperar bem para não ter problemas no restante da temporada.Dessa forma, além do jogo contra o Real Madrid que Alba pode não aparecer, o lateral já está descartado dos duelos contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e Ferencvaros, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador deixou o campo contra o Sevilla aos 30 minutos do segundo tempo para a estreia de Sergiño Dest.

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