Alba é novidade em treino do Barça e pode jogar contra o Real Madrid

Crédito: Alba está recuperado de lesão e deve ser relacionado para o clássico contra o Real Madrid (AFP

Jordi Alba, lesionado desde o último dia quatro de outubro, voltou a treinar com o grupo e pode aparecer na lista de jogadores relacionados do Barcelona para o clássico contra o Real Madrid. De acordo com a imprensa catalã, o técnico Ronald Koeman tem acompanhado de perto a recuperação do lateral esquerdo.

O espanhol havia sofrido uma lesão nos tendões da coxa direita diante do Sevilla e, na ocasião, o comandante holandês recorreu ao jovem e recém-contratado Sergiño Dest. O norte-americano também foi titular contra o Getafe e Ferencvaros e cabe ao treinador decidir quem irá começar uma partida de um alto grau de exigência.