Alba é novidade em treino do Barça e pode jogar contra o Real Madrid

Jordi Alba, lesionado desde o último dia quatro de outubro, voltou a treinar com o grupo e pode aparecer na lista de jogadores relacionados do Barcelona para o clássico contra o Real Madrid. De acordo com a imprensa catalã, o técnico Ronald Koeman tem acompanhado de perto a recuperação do lateral esquerdo.
O espanhol havia sofrido uma lesão nos tendões da coxa direita diante do Sevilla e, na ocasião, o comandante holandês recorreu ao jovem e recém-contratado Sergiño Dest. O norte-americano também foi titular contra o Getafe e Ferencvaros e cabe ao treinador decidir quem irá começar uma partida de um alto grau de exigência.
Nesta sexta-feira, o Barça irá realizar seu último treino para o duelo decisivo, mas já sabe que não irá contar com o zagueiro Umtiti, que segue sem conseguir voltar a treinar, e Ter Stegen, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Na próxima semana, os culés também tem confronto contra a Juventus pela Liga dos Campeões.