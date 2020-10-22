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Alba é novidade em treino do Barça e pode jogar contra o Real Madrid

Lateral esquerdo está recuperado de lesão muscular sofrida no último dia quatro de outubro. Ronald Koeman terá que fazer opção entre o espanhol e Sergiño Dest...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 08:49

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 08:49

Crédito: Alba está recuperado de lesão e deve ser relacionado para o clássico contra o Real Madrid (AFP
Jordi Alba, lesionado desde o último dia quatro de outubro, voltou a treinar com o grupo e pode aparecer na lista de jogadores relacionados do Barcelona para o clássico contra o Real Madrid. De acordo com a imprensa catalã, o técnico Ronald Koeman tem acompanhado de perto a recuperação do lateral esquerdo.
O espanhol havia sofrido uma lesão nos tendões da coxa direita diante do Sevilla e, na ocasião, o comandante holandês recorreu ao jovem e recém-contratado Sergiño Dest. O norte-americano também foi titular contra o Getafe e Ferencvaros e cabe ao treinador decidir quem irá começar uma partida de um alto grau de exigência.
Nesta sexta-feira, o Barça irá realizar seu último treino para o duelo decisivo, mas já sabe que não irá contar com o zagueiro Umtiti, que segue sem conseguir voltar a treinar, e Ter Stegen, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Na próxima semana, os culés também tem confronto contra a Juventus pela Liga dos Campeões.

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