Alba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisação

Crédito: Jordi Alba está contente com os treinamentos do Barcelona após paralisação por conta da COVID-19 (AFP

O lateral do Barcelona, Jordi Alba, está confiante em um bom retorno da equipe na volta do Campeonato Espanhol. Um dos principais e mais antigos atletas do elenco disse, em entrevista para a “TVE” que o grupo está fazendo um bom trabalho nos treinamentos e com muita vontade de voltar a jogar.

- Vejo a equipe com muita vontade. Acredito que a gente esteja muito bem física e mentalmente, voltamos melhor do que quando paramos.

O espanhol também revelou como Messi está se dedicando aos treinamentos após mais de dois meses de paralisação.

- Ver o Leo te contagia em todos os aspectos do jogo. Para nós, é um jogador vital e está claro que temos que aproveitar todo o tempo que a gente possa.