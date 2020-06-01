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Alba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisação

Lateral do Barcelona está satisfeito com o que observa nos treinamentos do clube e elogia postura de Lionel Messi. Barcelona volta aos gramados no próximo dia 13 de junho...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 15:17

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:17

Crédito: Jordi Alba está contente com os treinamentos do Barcelona após paralisação por conta da COVID-19 (AFP
O lateral do Barcelona, Jordi Alba, está confiante em um bom retorno da equipe na volta do Campeonato Espanhol. Um dos principais e mais antigos atletas do elenco disse, em entrevista para a “TVE” que o grupo está fazendo um bom trabalho nos treinamentos e com muita vontade de voltar a jogar.
- Vejo a equipe com muita vontade. Acredito que a gente esteja muito bem física e mentalmente, voltamos melhor do que quando paramos.
O espanhol também revelou como Messi está se dedicando aos treinamentos após mais de dois meses de paralisação.
- Ver o Leo te contagia em todos os aspectos do jogo. Para nós, é um jogador vital e está claro que temos que aproveitar todo o tempo que a gente possa.
O Barcelona de Alba e Messi volta a campo no dia 13 de junho para enfrentar o Mallorca fora de casa e seguir na briga do título da LaLiga. Os culés lideram a competição, enquanto o Real Madrid segue na vice-liderança com dois pontos de desvantagem.E MAIS:Descobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômenoApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contrataçõesHistórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que MaradonaTreino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterPayet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros' E MAIS:

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