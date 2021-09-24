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Alavés x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe de Diego Simeone ocupa a vice-liderança da La Liga e busca vitória para não se distanciar do Real Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:12

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 11:12
Crédito: Atlético de Madrid vence, mas não convence no Campeonato Espanhol (JOSEP LAGO / AFP
O Atlético de Madrid encara o Alavés fora de casa neste sábado, às 9h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone ocupa a vice-liderança da La Liga e busca conquistar mais uma vitória na competição e seguir na cola do Real Madrid em busca do bicampeonato nacional.Excesso de partidas
- Temos que jogar e formar um elenco em consequência de todas as competições que estamos disputando e nos ocuparmos da partida contra o Alavés, um rival que está necessitado (de pontos), que está crescendo e que compete em todos os jogos - afirmou Simeone.
> Veja a tabela da La Liga
Sem convencer
O Atlético de Madrid não inicia a La Liga da forma brilhante como na temporada passada. Apesar do 2º lugar, os colchoneros deixaram pontos importantes para trás contra o Athletic Bilbao e Villarreal. Além disso, o ataque se mostra ineficiente, com apenas nove gols marcados, enquanto a defesa já sofreu nove tentos.
FICHA TÉCNICA:Alavés x Atlético de Madrid
Data e horário: 25/9/2021, às 9h (de Brasília)Local: Mendizorrotza Stadium, em Vitoria (ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALAVÉS (Técnico: Javier Calleja)Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Miazga e Duarte; Rioja, Loum, Pina e Garcia; Guidetti e Joselu
Desfalques: Edgar Mendez, Florian Lejeune, Pere Pons e Javi López (machucados)
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Savic, Gimenez e Lodi; Llorente e De Paul; Correa, Griezmann e Carrasco; Suarez
Desfalques: Lemar e Koke (machucados). João Félix (suspenso).

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