Alavés x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Crédito: Atlético de Madrid vence, mas não convence no Campeonato Espanhol (JOSEP LAGO / AFP

O Atlético de Madrid encara o Alavés fora de casa neste sábado, às 9h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone ocupa a vice-liderança da La Liga e busca conquistar mais uma vitória na competição e seguir na cola do Real Madrid em busca do bicampeonato nacional.Excesso de partidas

- Temos que jogar e formar um elenco em consequência de todas as competições que estamos disputando e nos ocuparmos da partida contra o Alavés, um rival que está necessitado (de pontos), que está crescendo e que compete em todos os jogos - afirmou Simeone.

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Sem convencer

O Atlético de Madrid não inicia a La Liga da forma brilhante como na temporada passada. Apesar do 2º lugar, os colchoneros deixaram pontos importantes para trás contra o Athletic Bilbao e Villarreal. Além disso, o ataque se mostra ineficiente, com apenas nove gols marcados, enquanto a defesa já sofreu nove tentos.

FICHA TÉCNICA:Alavés x Atlético de Madrid

Data e horário: 25/9/2021, às 9h (de Brasília)Local: Mendizorrotza Stadium, em Vitoria (ESP)Onde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ALAVÉS (Técnico: Javier Calleja)Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Miazga e Duarte; Rioja, Loum, Pina e Garcia; Guidetti e Joselu

Desfalques: Edgar Mendez, Florian Lejeune, Pere Pons e Javi López (machucados)

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Savic, Gimenez e Lodi; Llorente e De Paul; Correa, Griezmann e Carrasco; Suarez