Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alavés x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Simeone pode se manter na liderança isolada do Campeonato
Espanhol em caso de vitória. Adversário está na 13ª colocação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:02

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:02

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Com 83% de aproveitamento na La Liga e apenas uma derrota, o Atlético de Madrid volta a jogar neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no Mendizorroza. Os colchoneros querem vencer para continuar na liderança isolada de La Liga.
VEJA A TABELA DE LA LIGAAntes da partida contra o Alavés, Simeone elogiou a equipe e destacou a qualidade de Luis Suárez. Para o comandante, o uruguaio vem sendo o jogador que ele esperava. - Quanto ao Suárez, não me parece correto escolher o melhor com todos os que passaram, mas valorizamos o Luís como o jogador que procuramos, ele quis vir e está dando o que nos transmitiu quando falamos ao telefone, é muito importante para sua força e hierarquia.
FICHA TÉCNICA
Alavés x Atlético de MadridData e horário: 3/01/2021, às 12h15 (de Brasília).Local: Estádio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz, ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Alavés​Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Mendez, Battaglia, M Garcia, Rioja; Joselu, Perez
DESFALQUES: Rodrigo Ely (lesionado) e Tomás Pina (suspenso).
Atlético de Madrid (Treinador: Diego Simeone)​Oblak; Giménez, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix, Luis Suárez
DESFALQUES: Trippier e Savic (suspensos).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados