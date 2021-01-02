Alavés x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Com 83% de aproveitamento na La Liga e apenas uma derrota, o Atlético de Madrid volta a jogar neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no Mendizorroza. Os colchoneros querem vencer para continuar na liderança isolada de La Liga.
Antes da partida contra o Alavés, Simeone elogiou a equipe e destacou a qualidade de Luis Suárez. Para o comandante, o uruguaio vem sendo o jogador que ele esperava. - Quanto ao Suárez, não me parece correto escolher o melhor com todos os que passaram, mas valorizamos o Luís como o jogador que procuramos, ele quis vir e está dando o que nos transmitiu quando falamos ao telefone, é muito importante para sua força e hierarquia.
FICHA TÉCNICA
Alavés x Atlético de MadridData e horário: 3/01/2021, às 12h15 (de Brasília).Local: Estádio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz, ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AlavésPacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Mendez, Battaglia, M Garcia, Rioja; Joselu, Perez
DESFALQUES: Rodrigo Ely (lesionado) e Tomás Pina (suspenso).
Atlético de Madrid (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Giménez, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix, Luis Suárez
DESFALQUES: Trippier e Savic (suspensos).