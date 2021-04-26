Alassane Plea, do Borussia Mönchengladbach, é alvo de Manchester United e Arsenal

Alassane Plea, do Borussia Mönchengladbach, é alvo de clubes da Premier League. De acordo com o "Daily Mail", o Manchester United e o Arsenal monitoram o jogador e estudam fazer uma proposta no final da temporada.
Os Red Devils aguardam a definição na situação de Cavani, que ainda não sabe se permanecerá no clube. Do lado dos Gunners, um reforço para o ataque é visto com bons olhos.Valorizado aos 28 anos, Plea fez uma boa temporada com o Borussia Mönchengladbach. Ele atuou em 37 partidas, marcou 12 gols e deu cinco assistências.