Alan Pinheiro espera ótima sequência do JEF Chiba, do Japão, na J-League 2

No futebol japonês há alguns anos e com mais de 150 jogos no país, o atacante Alan Pinheiro espera a evolução do elenco do JEF Chiba, seu atual clube, na J-League 2. Segundo o atleta, seu desejo é ver a equipe melhorando sua posição na tabela da disputa.- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo na temporada. Esse é o objetivo de todos aqui no clube - disse.