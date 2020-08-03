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futebol

Alan Pinheiro espera ótima sequência do JEF Chiba, do Japão, na J-League 2

Atacante revelado pelo Vitória e com passagens por Ceará e Tokyo Verdy, também do Japão, está na Terra do Sol Nascente há cinco anos...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 15:16

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:16

Crédito: Divulgação / JEF United
No futebol japonês há alguns anos e com mais de 150 jogos no país, o atacante Alan Pinheiro espera a evolução do elenco do JEF Chiba, seu atual clube, na J-League 2. Segundo o atleta, seu desejo é ver a equipe melhorando sua posição na tabela da disputa.- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo na temporada. Esse é o objetivo de todos aqui no clube - disse.
Ainda segundo o jogador, revelado nas categorias de base do Vitória, a artilharia é um dos seus objetivos em 2020.
- Vou trabalhar para buscar a artilharia da J-League 2 e do clube no ano. Tenho me dedicado ao máximo para que isso seja possível - afirmou.

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