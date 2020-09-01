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futebol

Alan Pinheiro busca chegar aos duzentos jogos no Japão

Atacante revelado pelo Vitória está no JEF Chiba e quer evolução do time...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 11:27
Crédito: Divulgação / JEF United
Com mais de cento e cinquenta jogos no Japão, o atacante Alan Pinheiro, revelado nas categorias de base do Vitória, falou sobre o objetivo que tem para os próximos meses: chegar ao número 200 de partidas no país. Segundo o atleta, essa meta é possível de ser batida nesta sequência da temporada
- Estou construindo uma história muito bonita aqui no Japão e espero melhorar meus números aqui nos próximos anos. Tenho mais de cento e cinquenta partidas no país e quero chegar aos duzentos jogos em breve. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Estou muito motivado aqui - disse.
Ainda segundo o jogador, o JEF quer voltar a J-League esse ano.
- Nossa meta é alcançar a J-League nesta temporada. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos e estamos preparados - afirmou.

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