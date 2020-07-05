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Alan Patrick decide e Shakhtar Donetsk vence clássico emocionante contra o Dínamo de Kiev

Campeão abre vantagem de dois gols, mas sofre empate
e meio-campo define vitória por 3 a 2
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LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 21:24

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:24

Crédito: Divulgação
O título já estava confirmado, mas o maior clássico da Ucrânia teve mais um episódio emocionante neste sábado. Em uma partida cheia de alternativas, coube ao meio-campo Alan Patrick garantir a vitória do Shakhtar Donetsk, por 3 a 2, sobre o Dínamo de Kiev, a três rodadas do final do Campeonato Ucraniano.
Após um primeiro tempo superior e vencendo por 2 a 0, a equipe do Shakhtar cedeu o empate, mas após uma bela ultrapassagem de Alan Patrick decretou mais uma vitória sobre o maior rival dentro do país. Ao final do confronto, o ex-jogador de Santos e Flamengo parabenizou a equipe.
“Um clássico contra o Dínamo é realmente diferente, não tem jeito. Abrimos uma vantagem, mas isso não quer dizer muito em um clássico. Mas, apesar do empate deles, a nossa equipe conseguiu se recompor e conquistamos a vitória. Fico feliz em ajudar o time com mais um gol. Quando percebi o espaço, fiz a ultrapassagem e esperei pelo passe do Taison. Ele achou uma linda bola e consegui finalizar bem”, disse.
Com 75 pontos na tabela de classificação, o Shakhtar voltará ao campo no próximo dia 12, contra a equipe do Desna, em compromisso fora de casa.

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