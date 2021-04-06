Alan Mendez celebra primeiro gol com a camisa do Cuiabá: 'Muito feliz'

O Cuiabá venceu o União de Rondonópolis por 3 a 0, no último domingo, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense. Um dos destaque da vitória do Cuiabá foi o jovem paraguaio Alan Mendez, de 20 anos, que havia entrado no decorrer da partida e, logo em seguida, marcou seu primeiro gol com a camisa do Dourado. O jogador comemorou o feito e também destacou a força do grupo. + Nacional Atlético Clube lança novos uniformes; veja as fotos- Estou muito feliz de verdade, trabalho duro para estar em alto nível, graças a Deus venho tendo oportunidades e no ultimo jogo, pude marcar meu primeiro gol e ajudar a minha equipe a somar mais três pontos no estadual – comentou Mendez.