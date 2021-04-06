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futebol

Alan Mendez celebra primeiro gol com a camisa do Cuiabá: 'Muito feliz'

Antes de desembarcar no Cuiabá, o meia-atacante Alan Mendez, havia defendido as cores do 3 de Febrero, do Paraguai...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 15:16
Crédito: AssCom Dourado
O Cuiabá venceu o União de Rondonópolis por 3 a 0, no último domingo, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense. Um dos destaque da vitória do Cuiabá foi o jovem paraguaio Alan Mendez, de 20 anos, que havia entrado no decorrer da partida e, logo em seguida, marcou seu primeiro gol com a camisa do Dourado. O jogador comemorou o feito e também destacou a força do grupo. + Nacional Atlético Clube lança novos uniformes; veja as fotos- Estou muito feliz de verdade, trabalho duro para estar em alto nível, graças a Deus venho tendo oportunidades e no ultimo jogo, pude marcar meu primeiro gol e ajudar a minha equipe a somar mais três pontos no estadual – comentou Mendez.
- Agora é continuar trabalhando e mantendo o foco nos próximos jogos do Cuiabá, sabemos que iremos enfrentar adversários difíceis, porém acredito na força do nosso plantel – finalizou.
Antes de desembarcar no Cuiabá, o meia-atacante Alan Mendez, havia defendido as cores do 3 de Febrero, do Paraguai. O Dourado volta a campo apenas no próximo domingo, diante do Luverdense, na Arena Pantanal.

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