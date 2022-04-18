futebol

Alan Kardec rescinde com o Shenzhen FC e deixa a China

Clube não cumpre com compromissos financeiros e atacante está livre no mercado
LanceNet

18 abr 2022 às 11:03

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:03

A história de Alan Kardec no futebol chinês começou a ser escrita no segundo semestre de 2016 e, seis anos depois, ela chegou ao fim. O contrato do atacante com o Shenzhen FC foi rescindido após o clube não cumprir com seus compromissos financeiros, possibilitando que o brasileiro solicitasse seu rompimento. Com isso, Kardec fica livre no mercado para acertar com qualquer outro clube.
GALERIA: Veja 20 jogadores brasileiros que têm contrato só até junho na EuropaO Chongqing Lifan – hoje Dangdai – foi o primeiro clube de Kardec em território chinês, onde ficou de julho de 2016 a abril de 2021. Pela equipe, foram 108 partidas e 57 gols, se tornando o maior artilheiro da história do clube. Na sequência, o brasileiro acertou com o Shenzhen FC, entrando em campo 19 vezes e balançando as redes por 12.
Alan Kardec falou sobre a sua saída do Shenzhen e o fim do ciclo no futebol chinês.
- Quando chegou a proposta para jogar no futebol chinês não sabia o que esperar do país. Foram anos importantes para mim, onde o povo chinês, as torcidas, receberam tanto a mim quanto à minha família muito bem. Foi uma experiência que ficará marcada. Infelizmente, minha trajetória aqui está se encerrando da forma que eu não queria, mas, como profissional, me senti desrespeitado e sem outra opção a não ser buscar essa rescisão contratual. Minha história está marcada na China, com gols, números e recordes. Agora é seguir a vida e esperar pelo próximo desafio na minha carreira. Espero que possa já estar em campo o mais rápido o possível - afirmou.
Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

