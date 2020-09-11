Alan Kardec marca pelo terceiro jogo consecutivo e Chongqing Dangdai vence pelo Campeonato Chinês

A fase artilheira de Alan Kardec teve sequência nesta sexta-feira, após o atacante deixar sua marca na vitória do Chongqing Dangdai por 3 a 1 sobre o Hebei Fortune. O atacante chegou ao terceiro jogo seguindo balançando as redes. Foi o quarto gol dele em seis partidas disputadas no Campeonato Chinês. E tudo isso perto de completar uma marca importante: a de 100 jogos pelo clube.
Adversário direto na classificação do Grupo B do Campeonato Chinês, o Hebei Fortune saiu na frente do placar, aos 16 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Fernandinho empatou para o Chongqing. E a virada só foi acontecer aos 39 minutos do segundo tempo, quando, após escanteio cobrado, Alan Kardec subiu mais que os adversários e acertou uma forte cabeçada. Ainda deu tempo de a equipe marcar o terceiro gol, aos 45, com Adrian.
- Estou muito feliz por essa sequência que venho tendo, podendo fazer gols nas partidas e ajudar a minha equipe. Mas o mais importante é que conseguimos a segunda vitória consecutiva e isso nos dá confiança para a sequência da competição. É sempre ruim sair atrás do placar, mas conseguimos manter a concentração e conseguir uma bela virada. Estou prestes por atingir uma marca importante com a camisa do Chongqing e espero que os gols continuem saindo - afirmou.
O próximo compromisso do Chongqing Dangdai, que pode marcar o centésimo jogo de Kardec pela equipe, é contra o Qingdao Huanghai, na quarta-feira, ás 7h (horário de Brasília).