  • Alan Kardec marca pelo terceiro jogo consecutivo e Chongqing Dangdai vence pelo Campeonato Chinês
Alan Kardec marca pelo terceiro jogo consecutivo e Chongqing Dangdai vence pelo Campeonato Chinês

Em seu jogo 99 pela equipe chinesa, atacante fez de cabeça o seu quarto gol no campeonato em seis partidas. Time de brasileiro venceu o Hebei Fortune
...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:09

LanceNet

Crédito: Alan Kardec vive fase artilheira no Campeonato Chinês (Divulgação
A fase artilheira de Alan Kardec teve sequência nesta sexta-feira, após o atacante deixar sua marca na vitória do Chongqing Dangdai por 3 a 1 sobre o Hebei Fortune. O atacante chegou ao terceiro jogo seguindo balançando as redes. Foi o quarto gol dele em seis partidas disputadas no Campeonato Chinês. E tudo isso perto de completar uma marca importante: a de 100 jogos pelo clube.
Adversário direto na classificação do Grupo B do Campeonato Chinês, o Hebei Fortune saiu na frente do placar, aos 16 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Fernandinho empatou para o Chongqing. E a virada só foi acontecer aos 39 minutos do segundo tempo, quando, após escanteio cobrado, Alan Kardec subiu mais que os adversários e acertou uma forte cabeçada. Ainda deu tempo de a equipe marcar o terceiro gol, aos 45, com Adrian.
- Estou muito feliz por essa sequência que venho tendo, podendo fazer gols nas partidas e ajudar a minha equipe. Mas o mais importante é que conseguimos a segunda vitória consecutiva e isso nos dá confiança para a sequência da competição. É sempre ruim sair atrás do placar, mas conseguimos manter a concentração e conseguir uma bela virada. Estou prestes por atingir uma marca importante com a camisa do Chongqing e espero que os gols continuem saindo - afirmou.
O próximo compromisso do Chongqing Dangdai, que pode marcar o centésimo jogo de Kardec pela equipe, é contra o Qingdao Huanghai, na quarta-feira, ás 7h (horário de Brasília).

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

