  • Alan Kardec estreia marcando o gol que garante a vitória do Shenzhen FC na abertura da Superliga
futebol

Alan Kardec estreia marcando o gol que garante a vitória do Shenzhen FC na abertura da Superliga

Atacante faz o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Henan Songshan, pelo Grupo A do Campeonato Chinês
...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 12:48

Crédito: Centroavante marca novamente em uma estreia
Em 2016, quando chegou à China, Alan Kardec fez seu primeiro jogo como titular pelo Chongqing Dangdai em uma vitória por 2 a 1 sobre o Beijing Guoan, com direito a gol. Cinco anos depois, o brasileiro estreia por sua nova equipe, o Shenzhen FC, também como titular, e o enredo foi o mesmo. O brasileiro marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Henan Songshan, garantindo os três pontos na primeira rodada do Grupo A da Superliga Chinesa.O Shenzhen abriu o placar aos 21 minutos de jogo, com o ganês Frank Acheampong. Dez minutos depois, o Henan chegou ao empate. Até que, no início da segunda etapa, apareceu o instinto de centroavante de Kardec. Após cobrança de escanteio de Quintero, o brasileiro subiu mais que todo mundo e, de dentro da pequena área, escorou de cabeça para o fundo do gol, dando números finais à partida.
- Só posso agradecer por esse gol e, principalmente, pela vitória da equipe. É um momento especial para mim, um novo desafio, e estou muito confiante e empolgado para fazer um grande trabalho aqui. Estávamos há muito tempo sem jogar, muitos meses, e é claro que esse início vai ser mais difícil, e aos poucos vamos buscando o ritmo de jogo e o estágio físico ideais. O importante agora foi estrear com gol e com o resultado positivo - afirmou.
O Shenzhen FC volta a campo na próxima segunda-feira, às 7h (horário de Brasília), para enfrentar o Qingdao Huanghai.

